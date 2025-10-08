Ingresar
El adiós a Miguel Ángel Russo: el fútbol argentino llora a un técnico querido por todos

Tras confirmarse su fallecimiento, distintas instituciones del país y del exterior despidieron con mensajes de respeto y admiración al recordado técnico, símbolo de trabajo y humildad.

Hoy 20:57

El fútbol argentino está de luto. Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y una de las figuras más queridas del deporte nacional. La noticia generó una enorme tristeza en todo el ambiente futbolero, que rápidamente comenzó a expresar su dolor en redes sociales.

Boca Juniors, club con el que Russo conquistó la Copa Libertadores 2007, fue uno de los primeros en despedirlo con un emotivo mensaje: 

“El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!”.

Por su parte, River Plate también expresó sus condolencias y se sumó al reconocimiento unánime del fútbol argentino:

“River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

Durante su extensa carrera, Russo dirigió a clubes como Estudiantes, Rosario Central, Vélez, San Lorenzo, Lanús y Millonarios de Colombia, entre otros, dejando siempre una marca de respeto, profesionalismo y compromiso.

