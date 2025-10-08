Boca Juniors confirmó la continuidad de Claudio Úbeda y el cuerpo técnico tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El fallecimiento del director técnico, a los 69 años, y tras una larga lucha contra una grave enfermedad, provocó una profunda conmoción en Boca Juniors y en todo el fútbol argentino.

En medio del dolor, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme definió mantener la línea de trabajo del cuerpo técnico liderado por Claudio Úbeda, quien continuará al frente del plantel profesional al menos hasta diciembre.

Durante los últimos partidos, Russo tuvo que ausentarse para enfocarse en su tratamiento ambulatorio, y su equipo de colaboradores —encabezado por Úbeda y Juvenal Rodríguez— asumió la conducción técnica. Desde el club remarcaron que nunca existieron dudas respecto a su continuidad y que el respaldo hacia el grupo de trabajo fue “total”, incluso antes del desenlace.

En las últimas semanas, el hermetismo en torno a la salud del entrenador fue absoluto. Recién el pasado lunes Boca emitió un parte oficial informando que Russo cursaba una internación domiciliaria con pronóstico reservado, acompañado por su familia y por el cuerpo médico de la institución.

La primera ausencia del DT se dio en el partido ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, luego de un empate con Central Córdoba en la Bombonera. Aun en medio de la incertidumbre deportiva —con el equipo peleando por la clasificación a la Copa Libertadores 2026—, la comisión directiva ratificó su apoyo al cuerpo técnico hasta fin de año, independientemente de la evolución de Russo.

Fuentes cercanas al club revelaron que, en su momento, se le sugirió al entrenador tomar licencia para priorizar su salud, aunque fiel a su estilo, decidió seguir trabajando hasta el partido del 27 de septiembre. Su vínculo con Riquelme trascendía lo profesional, y el presidente le había dado plena libertad para decidir su grado de participación, garantizándole siempre el respaldo institucional.

El plantel, con referentes como Edinson Cavani y Leandro Paredes, acompañó con respeto y afecto cada decisión del entrenador. Bajo la conducción de Úbeda, el equipo logró reponerse tras la caída ante Defensa y Justicia con una contundente goleada 5 a 0 sobre Newell’s.

En lo deportivo, Boca se mantiene como líder de la Zona A del Torneo Clausura y segundo en la Tabla Anual, a tres puntos de Rosario Central. Este sábado 11 de octubre visitará a Barracas Central en un duelo clave, antes de recibir a Belgrano, visitar a Estudiantes y afrontar el Superclásico en la Bombonera.

El legado de Miguel Ángel Russo trasciende los títulos y los números: deja un ejemplo de trabajo, humildad y fortaleza que seguirá marcando el camino de Boca Juniors.