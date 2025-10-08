Se suspendió el partido de la Reserva de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El duelo ante Belgrano se interrumpió a los 37 minutos del primer tiempo en homenaje al histórico entrenador xeneize.
El partido de la Reserva de Boca Juniors, que enfrentaba al equipo dirigido por Mariano Herrón contra Belgrano, fue suspendido a los 37 minutos del primer tiempo debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y figura emblemática del club.
La decisión fue tomada de manera inmediata por el cuerpo técnico y la organización del torneo, en señal de respeto y homenaje a Russo, quien dejó una huella imborrable en el Xeneize y en el fútbol argentino.
El hecho generó un momento de emoción y silencio en el estadio, mientras jugadores, cuerpo técnico y público presente se unieron para recordar al DT que marcó época tanto dentro como fuera de la cancha.