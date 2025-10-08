Se suspendió el partido de la Reserva de Boca tras la muerte de Miguel Ángel Russo

El duelo ante Belgrano se interrumpió a los 37 minutos del primer tiempo en homenaje al histórico entrenador xeneize.

Hoy 20:09

El partido de la Reserva de Boca Juniors, que enfrentaba al equipo dirigido por Mariano Herrón contra Belgrano, fue suspendido a los 37 minutos del primer tiempo debido al fallecimiento de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y figura emblemática del club.

La decisión fue tomada de manera inmediata por el cuerpo técnico y la organización del torneo, en señal de respeto y homenaje a Russo, quien dejó una huella imborrable en el Xeneize y en el fútbol argentino.

El hecho generó un momento de emoción y silencio en el estadio, mientras jugadores, cuerpo técnico y público presente se unieron para recordar al DT que marcó época tanto dentro como fuera de la cancha.