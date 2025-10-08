Suspendido el partido entre Boca y Barracas Central por la muerte de Miguel Ángel Russo

La Liga Profesional confirmó la postergación del duelo de la fecha 12 del Torneo Clausura tras el fallecimiento del histórico entrenador xeneize.

Hoy 21:06

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y símbolo de Boca Juniors, quien falleció a los 69 años tras varios días de internación domiciliaria. En consecuencia, la Liga Profesional decidió suspender el partido de este fin de semana entre Boca y Barracas Central, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que estaba programado para el sábado 11 de octubre a las 14:30. La reprogramación será anunciada próximamente.

El deceso se produjo minutos después de las 19:00. El último partido en que Russo estuvo presente en La Bombonera fue el domingo 21 de septiembre, en el empate 2-2 frente a Central Córdoba por la 9ª fecha del Clausura. Tras ese encuentro, el DT fue internado y, aunque recibió el alta rápidamente, permaneció bajo cuidados médicos durante 72 horas. Desde entonces, no pudo retomar los entrenamientos del equipo.

Durante estos días, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda mantuvo al plantel al frente de los entrenamientos y partidos, incluyendo la goleada 5-0 ante Newell’s del último domingo, a la que se sumaron homenajes de los referentes del equipo, con Leandro Paredes como bandera. Parte del plantel visitó al DT en su hogar, aunque por indicación médica el contacto se limitó a mensajes y videos.

Miguel Ángel Russo, además de su destacada trayectoria como entrenador, será recordado por su humildad, liderazgo y la huella imborrable que dejó en Boca Juniors y en todo el fútbol argentino.