Quería tener una mirada “foxy eyes”: influencer brasileño murió luego de someterse a una cirugía estética

La intervención derivó en una infección que se agravó con el paso de los meses. Fue trasladado de urgencia a un hospital público de São Paulo, donde murió por un cuadro infeccioso severo.

Adair Mendes Dutra Junio, influencer y estilista brasileño, murió el viernes pasado luego de sufrir complicaciones derivadas de una cirugía estética. Tenía 31 años y era reconocido en el mundo de la moda y la belleza por su fuerte influencia en redes sociales.

El procedimiento, realizado en marzo en São Paulo, buscaba modificar la forma de sus ojos para lograr la llamada “mirada de zorro” o “foxy eyes”, una tendencia que alarga la mirada y da un efecto felino. Según trascendió en medios brasileños, la intervención se habría hecho sin autorizaciones médicas adecuadas.

De una complicación a la muerte

Luego de someterse a la cirugía en marzo, Junior Dutra comenzó a notar hinchazón facial, moretones y dolor intenso. El influencer relató que sentía que uno de los hilos tensores se había salido del lado izquierdo de la cara.

En redes, compartió su preocupación: “Tan pronto como me hicieron el procedimiento, sentí como si se me hubiera reventado una vena. Todo estaba bien del lado derecho, pero el izquierdo estaba mal”.

Con el paso de los meses, la infección se agravó. El influencer visitó dermatólogos y buscó diversos tratamientos, pero las molestias no cedían. Finalmente, el 3 de octubre, fue trasladado de urgencia a un hospital público de São Paulo, donde murió por un cuadro infeccioso severo.

Antes de su fallecimiento, Dutra había presentado una denuncia penal contra la cirujana, a quien acusó de negligencia y práctica ilegal de la medicina. La profesional negó las acusaciones y la justicia brasileña investiga las causas de la muerte.

El funeral se llevó a cabo el 4 de octubre en la Funeraria Velar Morumbi, y reunió a familiares y seguidores. En redes, varias figuras de la moda y del entretenimiento expresaron su dolor y exigieron que se investigue a fondo.

Qué es la cirugía “foxy eyes”

Este procedimiento busca elevar el extremo externo de los ojos y las cejas para lograr una mirada más alargada, similar a la de un zorro. Puede realizarse mediante hilos tensores o incisiones quirúrgicas que reposicionan los tejidos del párpado.

La tendencia que se hizo famosa entre celebridades internacionales busca imitar la mirada de celebridades como Gigi y Bella Hadid, Kylie y Kendall Jenner, Ariana Grande o Megan Fox.

El caso de Júnior Dutra reavivó el debate sobre los peligros de las cirugías no reguladas y la presión estética en redes sociales, donde cada vez más jóvenes se someten a procedimientos invasivos para alcanzar ideales de belleza.