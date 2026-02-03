La búsqueda del adolescente desaparecido en el Río Dulce quedó suspendida por falta de denuncia

El operativo se había activado tras el testimonio de bañistas que aseguraron haber visto a un joven ingresar al agua. Desde el cuerpo de guardavidas confirmaron que no hay pedidos de paradero activos.

03/02/2026

El operativo de búsqueda desplegado en las últimas horas en el Río Dulce fue suspendido este martes luego de que las autoridades confirmaran que no existe ninguna denuncia formal por la desaparición de un menor o de otra persona en la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La movilización comenzó ayer por la tarde a partir del relato de bañistas ocasionales, quienes indicaron que un adolescente habría ingresado al río sin que se lo viera salir. Ante esta situación, y de manera preventiva, se activó un rastrillaje en el sector del bordo, bajo la coordinación de la Policía y con la colaboración del cuerpo de guardavidas.

El guardavidas Martín Cabral explicó que, pese al despliegue realizado, no se registraron denuncias en comisarías de Capital ni de La Banda. “No hay pedido de comparendo de nadie”, señaló, al justificar la decisión de poner la búsqueda en pausa.

Las tareas se extendieron ayer hasta cerca de las 21 horas, aprovechando las condiciones de visibilidad, aunque los resultados fueron negativos. “Se da como que pudo haber entrado y salido”, indicó Cabral, al plantear la posibilidad de que la persona mencionada por los testigos se haya retirado del lugar por sus propios medios.

Finalmente, el guardavidas aclaró que, al no haber familiares ni allegados que reclamen el paradero de alguien, el operativo quedó en estado de stand by, a la espera de que pueda surgir una denuncia concreta que reactive la búsqueda.