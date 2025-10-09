Conmoción en Rosario por un nuevo femicidio: la víctima tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La mujer fallecida fue identificada como Solange Johnson, de 26 años. Su pareja cayó detenida en el macrocentro de la ciudad de Rosario.

Hoy 08:41

Estupor en la zona oeste de Rosario por el hallazgo de una mujer sin vida este miércoles en la zona de las vías del ferrocarril Belgrano, en su intersección con Felipe Moré. Personal médico declaró la muerte de la joven como "dudosa" ya que presentaba signos de ahorcamiento y heridas en su cara. Mientras avanza la investigación, la Policía detuvo al novio de la víctima en el macrocentro.

La Policía y personal del Sies llegaron al lugar este miércoles al mediodía luego de un llamado al 911 y constató el fallecimiento de Solange Edith Johnson, de 26 años. La primera comunicación con la central de emergencia daba cuenta de una mujer con problemas para respirar, pero cuando los médicos del sistema público arribaron se encontraron con el cuerpo sin vida y con lesiones en el rostro y signos de ahorcamiento. Frente a este panorama, los investigadores no descartaron que se trate de un femicidio.

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosairo, el hecho se produjo en el límite entre el barrio Banana y Triangulo en una zona de viviendas precarias y en la puerta de una casa sin numeración. Tras la aparición del cuerpo sin vida de la joven, un vecino reveló a la policía que el dueño del inmueble era la pareja de Solange.

Ante esto, la Policía inició una búsqueda del hombre, identificado como Ángel de Jesús B., que finalmente fue detenido en las inmediaciones de Callao al 1300 y trasladado a la Comisaría 2ª de Rosario.

La Fiscalía de Homicidios Dolosos recibió el caso y el fiscal Alejandro Ferlazzo ordenó medidas de investigación. Además, caratuló la causa como femicidio.