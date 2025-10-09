Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 OCT 2025 | 18º
X
Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 09:09

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Viernes 10 de octubre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Jorge Washington Abalos, C. Sánchez Gramajo, Sara Díaz de Raed y Ángela Capovilla de Reto) y de 9:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Pampa Muyoj (dpto. Capital).

Sábado 11 de octubre: de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de Estación Atamisqui, Villa Atamisqui, Medellin, Chilca juliana, Hoyon, Ayuncha, y Yacu chiry. (dpto. Atamisqui) y de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Santa María (dpto. Capital).

Lunes 13 de octubre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Atahona (dpto. Capital).

TEMAS Edese

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se disputó la primera jornada del Súper 8 de Hockey 2025 en Santiago
  2. 2. “No me esperen mañana”: Yanina Latorre contó el escándalo en MasterChef Celebrity por el primer famoso que renunció
  3. 3. Se tragó 8 ranas vivas para aliviar un dolor y terminó peor
  4. 4. El tiempo para este jueves 9 de octubre en Santiago del Estero: soleado y con 33ºC de máxima
  5. 5. El Real Madrid publicó un emotivo comunicado por la muerte de Miguel Ángel Russo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT