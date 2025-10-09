EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.
Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.
Viernes 10 de octubre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a parte del barrio Borges de la ciudad Capital (comprendido entre Jorge Washington Abalos, C. Sánchez Gramajo, Sara Díaz de Raed y Ángela Capovilla de Reto) y de 9:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Pampa Muyoj (dpto. Capital).
Sábado 11 de octubre: de 07:00 a 10:00 hs afectando a las localidades de Estación Atamisqui, Villa Atamisqui, Medellin, Chilca juliana, Hoyon, Ayuncha, y Yacu chiry. (dpto. Atamisqui) y de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidad de Santa María (dpto. Capital).
Lunes 13 de octubre: de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Atahona (dpto. Capital).