SANTIAGO DEL ESTERO | 09 OCT 2025 | 25º
Con cinco estrenos se renueva la cartelera de Cine Sunstar

Llegan Tron: Ares, The Smashing Machine, La hermanastra fea, Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas y Ángelo en el bosque mágico. Entrá en la nota y disfrutá de los avances.

Hoy 10:34
Tron Ares

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son cinco las novedades que llegan para cubrir las expectativas de los santiagueños amantes del séptimo arte.

Tron: Ares. La historia sigue a Ares, un programa informático extremadamente avanzado, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión arriesgada. Su llegada marcará el primer contacto de la humanidad con seres creados por inteligencia artificial, desafiando límites tecnológicos conocidos hasta la fecha, y también éticos. Mientras Ares navega por un entorno desconocido, va poniendo a prueba su capacidad de adaptación y el impacto que su existencia puede llegar a tener en la sociedad humana.

The Smashing Machine. Un drama impactante basado en la historia real de la leyenda de las MMA, Mark Kerr. En la cima de su carrera, Kerr domina el mundo de las peleas mientras enfrenta en privado una dura batalla contra la adicción, el caos emocional y la presión de la fama.

La hermanastra fea. Elvira lucha contra su hermosa hermanastra en un reino donde la belleza reina suprema. Ella recurre a medidas extremas para cautivar al príncipe, en medio de una despiadada competición por la perfección física.

Dora: Aventuras mágicas en el reino de las sirenas. Una colección de cuatro nuevos episodios en los que Dora y su amigo el mono Botas se convierten en sirenas para hacer nuevos amigos bajo el agua, además de uno con temática de cumpleaños en el que el dúo explorador se embarca en una misión para encontrar la tarta de cumpleaños perdida de Dora.

Ángelo en el bosque mágico. Ángelo, un niño de 10 años, viaja con su familia a visitar a su abuelita. Cuando sus distraídos padres lo dejan atrás en un área de descanso, el chico se adentra a un misterioso mundo habitado por criaturas extrañas y maravillosas, algunas más amistosas que otras. 

