Los mensajes del mundo Boca, conmovido por la muerte de Miguel Ángel Russo

Jugadores, exfutbolistas y referentes del club expresaron su dolor y admiración hacia el histórico entrenador.
La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó profundamente en el Mundo Boca. El técnico, que dejó una huella imborrable en la institución, murió este jueves a los 69 años, y rápidamente los integrantes del plantel actual, junto a exjugadores y allegados, inundaron las redes sociales con mensajes cargados de emoción y gratitud.
Entre las primeras muestras de afecto estuvo la de Leandro Paredes, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel!”. El volante campeón del mundo también envió un sentido pésame a la familia Russo, reflejando el cariño que el entrenador despertaba incluso en quienes no compartieron vestuario con él.
Todos los mensajes: