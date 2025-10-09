Los mensajes del mundo Boca, conmovido por la muerte de Miguel Ángel Russo

Jugadores, exfutbolistas y referentes del club expresaron su dolor y admiración hacia el histórico entrenador.

Hoy 10:57

La noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo impactó profundamente en el Mundo Boca. El técnico, que dejó una huella imborrable en la institución, murió este jueves a los 69 años, y rápidamente los integrantes del plantel actual, junto a exjugadores y allegados, inundaron las redes sociales con mensajes cargados de emoción y gratitud.

Entre las primeras muestras de afecto estuvo la de Leandro Paredes, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Gracias por defender nuestros colores con tanta pasión, gracias por luchar hasta el último día para estar presente acompañando a tu equipo. Nos dejas muchos recuerdos y enseñanzas. ¡Hasta siempre, Miguel!”. El volante campeón del mundo también envió un sentido pésame a la familia Russo, reflejando el cariño que el entrenador despertaba incluso en quienes no compartieron vestuario con él.

Todos los mensajes: