El emotivo video que le dedicó Boca a Miguel Ángel Russo

El club publicó un homenaje especial en sus redes para despedir al histórico entrenador, recordando sus logros, su lucha y su amor por el club.

Hoy 11:14

El Club Atlético Boca Juniors despidió a Miguel Ángel Russo con un video lleno de emoción que rápidamente se viralizó en las redes sociales. A pocas horas de confirmarse el fallecimiento del querido entrenador, el Xeneize compartió un sentido homenaje en el que repasó algunos momentos más importantes de su paso por el club.

La publicación generó una ola de mensajes y reacciones por parte de los hinchas y del mundo del fútbol. Miles de usuarios respondieron con palabras de cariño y agradecimiento hacia quien fue uno de los técnicos más respetados y queridos de la historia xeneize.

Con este gesto, Boca volvió a demostrar que Miguel Ángel Russo dejó una marca imborrable. No solo por los títulos conseguidos, sino también por su templanza, humildad y ejemplo de vida. Un símbolo eterno que quedará grabado en la memoria del club y de todos los que aman los colores azul y oro.