La Banda realizó exitoso operativo de “Lucha contra el Dengue” en el barrio Ampliación Parque Industrial

La Secretaría de Servicios Públicos de La Banda realizó con éxito una jornada de limpieza, descacharreo y fumigación en el barrio Ampliación Parque Industrial, como parte de la campaña de "Lucha contra el Dengue".

Hoy 13:36

La Municipalidad de La Banda, bajo la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, llevó a cabo un exitoso operativo de limpieza, descacharreo y fumigación en el barrio Ampliación Parque Industrial, como parte de la campaña de “Lucha contra el Dengue”. Esta iniciativa tiene como objetivo eliminar los focos infecciosos y prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por mosquitos, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la comunidad bandeña.

En esta oportunidad, los vecinos del barrio se sumaron activamente a la propuesta, retirando residuos y chatarra de sus domicilios, demostrando un compromiso colectivo con el cuidado del entorno. Esta participación de la comunidad refuerza la idea de una gestión colaborativa, en la que los ciudadanos trabajan de la mano con el municipio para mejorar el bienestar del barrio y fortalecer la prevención sanitaria.

El coordinador del área de Fumigación, Sebastián Vega, destacó: "Este operativo, que impulsa el intendente Roger Nediani, consiste en un trabajo integral de descacharreo y fumigación, y estamos trabajando de manera intensiva para cubrir la mayor cantidad de barrios posibles". Además, subrayó que se realizaron tareas de concientización previas en las que participó el personal de la UPA N° 5 y de la Dirección de la Juventud.

Por su parte, los trabajos de limpieza y fumigación estuvieron a cargo del equipo del Obrador Misqui Mayu y del personal especializado en fumigación de la Secretaría de Servicios Públicos. Gracias a la colaboración de los vecinos y el esfuerzo del municipio, se logró una jornada exitosa, que permitió reforzar la prevención del Dengue en la zona.