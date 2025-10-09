Ingresar
El Cine Teatro Renzi renueva su cartelera del 9 al 15 de octubre con propuestas para toda la familia

La Municipalidad de La Banda invita a disfrutar de una variada cartelera en el Cine Teatro Renzi, con funciones para todos los gustos y promociones especiales.

Hoy 13:39

El Cine Teatro Renzi de La Banda presenta su nueva programación cultural, que se llevará a cabo del jueves 9 al miércoles 15 de octubre, con una selección de películas que incluyen tanto estrenos como producciones nacionales. Ubicado en Avenida Besares 151, el espacio sigue siendo un referente en la promoción de la cultura y el cine para todos los públicos, bajo la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani.

Películas destacadas:

  • Dora: Aventuras Mágicas
    Horarios: 17:30 y 19:00hs.
    La famosa exploradora Dora regresa con una nueva aventura llena de magia, misterio y enseñanzas. Acompañada de su amigo Botas, Dora se enfrentará a retos mágicos, promoviendo valores como el trabajo en equipo y la solidaridad. Ideal para disfrutar con los más pequeños de la familia.
  • La mujer de la fila (INCAA)
    Del 9 al 12 de octubre – 20:00hs.
    Esta película argentina, producida por el Espacio INCAA, combina suspenso y drama psicológico. Narra la historia de una mujer cuya vida da un giro inesperado después de un encuentro fortuito en una fila de supermercado. La trama aborda temas como la soledad, la rutina y las segundas oportunidades.
  • Tron Ares
    Horarios: 22:00hs.
    La secuela del universo digital de Tron promete deslumbrar con efectos visuales innovadores y una trama llena de acción. Un joven programador se ve transportado a una red informática, donde debe enfrentarse a sistemas rebeldes y salvar la conexión entre los mundos humano y digital. Una cita obligada para los amantes de la ciencia ficción.

Precios y promociones:

  • Menores: $5.000
  • Mayores: $6.000
  • Espacio INCAA: $2.600
  • Promoción 2x1: Lunes a miércoles.

Importante: Los horarios de las funciones podrían estar sujetos a modificaciones, por lo que se recomienda consultar la programación actualizada.

