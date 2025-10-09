Ingresar
Messi despidió a Miguel Ángel Russo con un emotivo mensaje en redes sociales

El astro argentino expresó su pésame a la familia, amigos y allegados del histórico entrenador de Boca.

Hoy 15:03
Messi Argentina

Lionel Messi se sumó al duelo por la muerte de Miguel Ángel Russo, fallecido este miércoles a los 69 años, y utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje cargado de respeto y afecto.

A través de su cuenta de Instagram, el astro argentino escribió:
QEPD Miguel, mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana”.

El mensaje de Messi se suma a los numerosos homenajes del Mundo Boca y del fútbol argentino en general, destacando la huella imborrable que Russo dejó como entrenador y referente dentro del deporte.

Su gesto refleja cómo, más allá de las rivalidades, la admiración por un profesional y su legado puede unir a todos los que aman el fútbol.

