Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 09 OCT 2025 | 30º
X
Mundo

Ladrones cometieron un error fatal: asaltaron a un policía y se defendió a los tiros

Uno de los ladrones murió, mientras que el otro resultó herido. Autoridades indicaron que el policía actuó en defensa propia. Ocurrió en Bogotá, Colombia.

Hoy 18:23
Policía ejecutó a ladrones

Dos ladrones intentaron el pasado sábado robar a un hombre en una calle de Bogotá (Colombia), pero cometieron un error fatal, ya que resultó ser un policía fuera de servicio que iba armado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Colombia despliega al ejército tras los sangrientos ataques guerrilleros que dejaron 18 muertos

En la grabación se observa cómo uno de los delincuentes intenta robar al agente y empiezan a forcejear. Cuando por fin lo consigue, sube a una moto conducida por otro malhechor, y acto seguido la víctima saca una pistola y abre fuego contra ambos, que caen al suelo.

El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que el policía actuó en defensa propia, detallando que uno de los ladrones murió, mientras que las otras dos personas implicadas resultaron heridas, precisaron los medios locales.

TEMAS Colombia

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Trascendió el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir
  2. 2. Triple crimen de Florencio Varela: una de las detenidas se quebró, dijo que “le robaron 30 kilos de cocaína al Duro” y contó detalles escalofriantes
  3. 3. Tragedia en la Plaza Gorostiaga: un hombre falleció mientras realizaba ejercicios físicos
  4. 4. En vivo: el mundo del fútbol se une para despedir a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
  5. 5. Se tragó 8 ranas vivas para aliviar un dolor y terminó peor
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT