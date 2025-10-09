Ladrones cometieron un error fatal: asaltaron a un policía y se defendió a los tiros

Uno de los ladrones murió, mientras que el otro resultó herido. Autoridades indicaron que el policía actuó en defensa propia. Ocurrió en Bogotá, Colombia.

Dos ladrones intentaron el pasado sábado robar a un hombre en una calle de Bogotá (Colombia), pero cometieron un error fatal, ya que resultó ser un policía fuera de servicio que iba armado.

En la grabación se observa cómo uno de los delincuentes intenta robar al agente y empiezan a forcejear. Cuando por fin lo consigue, sube a una moto conducida por otro malhechor, y acto seguido la víctima saca una pistola y abre fuego contra ambos, que caen al suelo.

El coronel Jhon Zambrano, comandante Operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que el policía actuó en defensa propia, detallando que uno de los ladrones murió, mientras que las otras dos personas implicadas resultaron heridas, precisaron los medios locales.