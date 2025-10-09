Violenta gresca en el CIS Termas terminó con siete personas aprehendidas y el secuestro de un arma blanca

Según informaron fuentes policiales, los involucrados serían los mismos que horas antes habían iniciado otra pelea en la intersección de las avenidas Maipú y Rondeau, en pleno casco urbano.

Hoy 18:41

Una violenta pelea entre integrantes de dos familias terminó con siete personas aprehendidas y el secuestro de un cuchillo en el interior del Centro Integral de Salud de Las Termas de Río Hondo, donde debió intervenir personal policial ante una gresca de grandes proporciones.

El hecho se registró alrededor de las 13:30 horas de este jueves, cuando desde la Sala Central de Comunicaciones se alertó a efectivos de la Comisaría Comunitaria N°40 sobre disturbios en la guardia del hospital. De inmediato, personal de esa dependencia, junto con unidades de prevención, se dirigió al lugar.

Al llegar, los uniformados constataron que personal de Criminalística mantenía demoradas a varias personas —tanto hombres como mujeres— que habían protagonizado la riña. Según informaron fuentes policiales, los involucrados serían los mismos que horas antes habían iniciado otra pelea en la intersección de las avenidas Maipú y Rondeau, en pleno casco urbano.

Durante el procedimiento, los efectivos advirtieron la presencia en el suelo de la guardia de un cuchillo tipo sierra con mango plástico color negro, el cual fue secuestrado como elemento de interés para la investigación.

La situación fue informada al Fiscal de turno, Dr. Carlos Vega, quien dispuso que todas las personas involucradas permanezcan en calidad de aprehendidas y ordenó además el relevamiento de las cámaras de seguridad del CIS para incorporar las imágenes al expediente.

Fueron identificados los siguientes aprehendidos:

Paula Viviana Sánchez (39), domiciliada en Vinará.

Silvia Graciela Leguizamón (46), de Colonia Tinco.

Simón Hubaldo Leguizamón (44), domiciliado en barrio Toro Yacu.

Santo Fabián Leguizamón (39), oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.

Norma Beatriz Juárez (41), domiciliada en calle Rondeau.

Mariela Elizabeth Vergara (46), domiciliada en barrio Toro Yacu.

José Leonardo Juárez (39), con domicilio en calle Rondeau.

Todos ellos fueron trasladados y alojados en dependencias policiales bajo disposición del fiscal interviniente, mientras se continúa con las actuaciones y diligencias procesales correspondientes.

Intervino en el operativo la Comisaría Comunitaria N°40 con colaboración del personal de Criminalística y unidades de prevención de la Departamental de Seguridad Ciudadana N°6.