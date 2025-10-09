Ingresar
La Reserva de Central Córdoba no pudo con la de Huracán

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán acumula 13 puntos y se ubica en la 12ª posición de la Zona A del certamen.

Hoy 19:48
Reserva Central Córdoba

La Reserva de Central Córdoba cayó por 2-1 ante la de Huracán en uno de los encuentros correspondientes a la 13ª fecha del Torneo Clausura Proyección que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

El conjunto Ferroviario se puso en ventaja a los 11 minutos de la primera etapa con un gol de Walter Reinoso. Sin embargo, el conjunto Quemero dio vuelta el marcador con los tantos convertidos por Luca Babino, a los 25 minutos del primer tiempo, y Natanael Samaniego, a los 3 del complemento.

Con este resultado, el equipo dirigido por Juan Carlos “Pollo” Roldán acumula 13 puntos y se ubica en la 12ª posición de la Zona A del certamen. Su próximo compromiso será el jueves 16 de octubre, a las 18:30, cuando reciba a Racing Club en el estadio Alfredo Terrera.

