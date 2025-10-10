El incómodo momento que vivió Cara Delevingne en la Semana de la Moda de París

La modelo británica fue frenada al intentar entrar al desfile de Stella McCartney.

Hoy 07:59

Cara Delevingne vivió una situación inesperada al intentar ingresar al desfile de Stella McCartney durante la Semana de la Moda de París.

La modelo británica de 33 años, vestida con un top negro con la inscripción “Come Together”, jeans con paneles de cuero entrelazados y gafas oscuras, quedó en medio de una confusión en la entrada del evento que tuvo lugar el martes 30 de septiembre, de acuerdo con un video difundido y viralizado en TikTok.

En las imágenes, se muestra incómoda al permanecer de pie, con las manos en la cintura, detrás de un grupo de invitados a la espera de ser acreditados.

Después de unos minutos de espera, se dirigió hacia la entrada, donde una empleada del evento requería códigos QR de acreditación a los asistentes. “OK, voy a entrar, esto se está volviendo una locura”, expresó antes de preguntar: “¿Puedo pasar?”.

El intento de avanzar fue frustrado por la organizadora, que pidió el documento. Un integrante del equipo de la modelo señaló: “Ella no tiene uno”, a lo que Delevingne agregó: “Esto es una locura”.

No fue hasta que se quitó las gafas de sol que la empleada finalmente la reconoció, se disculpó y le permitió ingresar al lugar. Antes de avanzar, Cara Delevingne preguntó: “¿Está bien? Gracias”, y entró rápidamente al recinto.

La celebridad también fue vista esperando en otra fila junto a otros asistentes, hasta que tomó asiento en la primera fila junto a destacadas personalidades, entre las que se encontraban Helen Mirren, Paris Jackson, Jenna Coleman, Woody Harrelson y la editora de moda Anna Wintour.

La diseñadora Stella McCartney, hija de Paul McCartney, presentó en ese evento su colección Primavera/Verano 2026.

El episodio desató comentarios en redes sociales. “Ella fue literalmente el rostro de toda una marca y ¿no la dejaron entrar? Esto parece desorganizado. También debería tener acceso de otra manera”, cuestionó un usuario.

Otros cibernautas respaldaron la molestia de la modelo. Uno escribió: “Creo que está molesta porque, al tener que quedarse en la fila, está frente a los paparazzi por 10 minutos en vez de entrar y sentarse”.

“Ella no es influencer ni de prensa, fue invitada de primera fila y debería haber podido entrar sin tanta complicación”, agregó otro de los comentarios.