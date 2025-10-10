Ingresar
Central Córdoba logró un triunfazo ante Unión y quedó como escolta de la Zona A

El Ferroviario se impuso por 3-1 en el Estadio Único “Madre de Ciudades” para sumar tres puntos de oro en la lucha por la clasificación. Galván, Besozzi y Perelló fueron los goleadores.

Hoy 20:24
Central Córdoba festejo

Central Córdoba volvió a sonreír en el Torneo Clausura. El equipo santiagueño venció por 3-1 a Unión de Santa Fe en el Estadio Único "Madre de Ciudades", por la fecha 12, y se metió de lleno en la pelea por la clasificación. Galván, Besozzi y Perelló fueron los autores de los goles del Ferroviario, mientras que Agustín Colazo descontó para la visita.

El conjunto dirigido por Omar De Felippe mostró una de sus mejores versiones del campeonato. Con un juego intenso y mucha eficacia en ataque, Central Córdoba logró cortar una racha de cinco partidos sin victorias y recuperó terreno en la Zona A, donde ahora se ubica segundo, un punto por encima de Boca Juniors.

Desde el inicio, el Ferroviario impuso condiciones ante su gente. Galván abrió el marcador a los 34 minutos del primer tiempo. Besozzi amplió la ventaja a los 16 del complemento y tras el descuento de Colazzo, a los 33, Perelló sentenció la historia con una contra precisa en el cuarto minuto agregado.

Con esta victoria, Central Córdoba no solo se acomoda en los puestos de clasificación, sino que también recupera confianza de cara a la recta final del Clausura.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Huracán el miércoles 22 desde las 19.15, mientras que Unión recibirá un día antes a Defensa y Justicia en el mismo horario.

