Central Córdoba recibe a Unión de Santa Fe en un duelo clave por la clasificación a los playoffs

Desde las 16.45, el Ferroviario buscará cortar una racha de cinco partidos sin ganar ante un Tatengue que necesita volver a la victoria para recuperar la cima de la Zona A del Torneo Clausura.

Hoy 09:19

Central Córdoba y Unión se miden este viernes desde las 16:45 por la 12ª fecha del Torneo Clausura en el Estadio Único Madre de Ciudades, en un encuentro con mucho en juego para ambos. El conjunto santiagueño, que tuvo un arranque prometedor, atraviesa un bajón futbolístico con cinco fechas sin triunfos y necesita sumar de a tres para no quedar más relegado en la tabla.

El equipo dirigido por Omar De Felippe viene de una temporada histórica en la que participó por primera vez en torneos internacionales y logró victorias memorables, como el 2-1 ante Flamengo en el Maracaná. Sin embargo, desde la caída en la Supercopa frente a Vélez, no volvió a encontrar el rumbo. Con la recuperación de Lucas Varaldo, el Ferro intentará volver a su mejor versión y hacerse fuerte en casa.

Por su parte, el conjunto de Leonardo Madelón también atraviesa un momento irregular. Unión había logrado trepar a lo más alto de la tabla, pero tras empatar con Independiente Rivadavia y Banfield, y perder como local ante Aldosivi, perdió la punta. Con varios equipos pisándole los talones, el Tatengue buscará un triunfo en Santiago para volver a liderar y acercarse a los playoffs.

Antes del inicio del encuentro se realizará un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Probable formación de Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré o Leonardo Marchi; Matías Perelló; Matías Vera, Fernando Juárez, José Florentín, Lucas Besozzi; y Gastón Verón. DT: Omar De Felippe.

Posible once de Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizón Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Augusto Solari, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Nicolás Palavecino y Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.