Rusia atacó con 465 drones y 32 misiles el sistema energético de Kiev y otras ciudades

La ofensiva provocó interrupciones en los servicios de luz, gas y agua en gran parte de Ucrania.

Rusia atacó el jueves por la noche territorio ucraniano con más de 465 drones y 32 misiles, apuntando principalmente a infraestructuras energéticas. La avanzada provocó cortes de luz, gas y agua en doce regiones del país, según informaron la Fuerza Aérea ucraniana y el presidente Volodimir Zelenski en sus redes sociales.

Según el parte de la Fuerza Aérea, 420 de los drones fueron neutralizados. En cuanto a los misiles, uno de los dos hipersónicos Kinzhal lanzados por Rusia no pudo ser derribado, al igual que 10 de los 14 misiles balísticos Iskander utilizados en el ataque.

Zelenski confirmó la muerte de un niño en la ciudad suroriental de Zaporiyia y señaló que más de veinte personas resultaron heridas en distintas partes del país.

Las regiones afectadas fueron Kiev, Donetsk, Cheníguiv, Cherkasy, Járkov, Sumi, Poltava, Odesa, Dnipropetrovsk, Zaporiyia, Kirovogrado y Jersón.

El ataque afectó el equipamiento de una central térmica de la empresa privada DTEK, según informó la compañía en sus redes sociales, aunque sin dar más detalles. Según el Ministerio del Interior ucraniano y la empresa pública de electricidad Ukrenergo, se produjeron cortes de electricidad en una decena de regiones.

Además, se interrumpió el suministro de gas natural en Zaporiyia, una de las ciudades más cercanas al frente de guerra. Rusia lleva días atacando infraestructuras eléctricas y gasísticas, poniendo en riesgo luz y calefacción, especialmente en esta temporada de otoño e invierno, cuando la demanda energética aumenta.

En un distrito del centro de Kiev, los equipos de rescate sacaron a más de 20 personas de un edificio de 17 pisos mientras las llamas envolvían la sexta y séptima planta. Cinco personas fueron hospitalizadas y otras recibieron atención en el lugar, según informaron las autoridades.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el ataque dejó sin electricidad a ambos lados de la ciudad, dividida por el río Dnipro, e interrumpió el suministro de agua.

La ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, escribió en redes sociales que los ataques causaron un “golpe devastador a la infraestructura energética ucraniana”.

Zelenski hizo un llamado a la comunidad internacional a tomar "acciones decisivas" y no medidas meramente simbólicas para frenar los ataques rusos, que en los últimos días han destruido parte de la capacidad de producción de gas y electricidad de Ucrania.

El líder ucraniano solicitó a Europa, Estados Unidos y el G7 más sistemas de defensa aérea y el cumplimiento efectivo de las sanciones contra Rusia. También se dirigió al G20, que incluye potencias como China, pidiendo "una respuesta a esa brutalidad" y reprochando a algunos integrantes que hablen de paz pero no tomen “medidas reales” para lograrla.