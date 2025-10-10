Incendio descontrolado en la noche del jueves sorprendió a vecinos del Barrio Atahona

Las llamas alteraron la tranquilidad de los vecinos.

Hoy 08:35

En la noche del jueves, un incendio descontrolado sorprendió a los residentes del Barrio Atahona, ubicado sobre la Ruta 9, causando alarma entre los vecinos. Las llamas, que se propagaron rápidamente, generaron pánico en la zona.

Aún se desconocen las causas del siniestro, que avanzó con rapidez, afectando una amplia área del barrio.

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni heridos graves, pero el suceso alteró la calma habitual del vecindario, que desde entonces permanece en alerta.