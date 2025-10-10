Ingresar
Defensa ganó, quedó puntero y complicó a Argentinos en la pelea por entrar a la Libertadores

El Halcón derrotó al Bicho por 1-0 con gol de Juan Gutiérrez en la fecha 12 del Clausura.

Defensa y Justicia logró un triunfo clave en su casa. El Halcón de Varela derrotó por 1-0 a Argentinos Juniors en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, por la fecha 12 del Torneo Clausura, y se convirtió en líder de la Zona A, confirmando su gran presente futbolístico bajo la conducción de Mariano Soso.

El único gol del encuentro lo marcó el uruguayo Juan Gutiérrez, de cabeza, luego de un centro preciso desde la derecha. El tanto fue suficiente para que el conjunto local se quedara con tres puntos valiosos que lo dejan en lo más alto del grupo, en una lucha cada vez más ajustada por la clasificación.

Con un planteo sólido y una defensa bien parada, Defensa y Justicia neutralizó los intentos del Bicho, que no logró imponer su juego habitual. El equipo de La Paternal quedó golpeado por la derrota, ya que se mantiene cuarto en la tabla anual con 48 puntos, y complica sus aspiraciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El conjunto de Soso, en cambio, atraviesa un momento ideal. Con buen funcionamiento colectivo, equilibrio entre líneas y una racha positiva en el Clausura, el Halcón se ilusiona con mantenerse entre los mejores y pelear por un nuevo título.

