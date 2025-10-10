Defensa y Justicia recibe a Argentinos en Varela en un duelo directo por los puestos de arriba

Desde las 16.15, el Halcón buscará volver a ganar en casa y acercarse a la cima del Torneo Clausura, mientras que el Bicho quiere extender su invicto y superarlo en la tabla.

Hoy 08:38

El Estadio Norberto Tomaghello será escenario este viernes de un atractivo duelo entre Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se miden desde las 16:15 por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Dos equipos con estilos parecidos, que apuestan al juego ofensivo y llegan con realidades similares, prometen un choque de alto vuelo en Florencio Varela.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El equipo dirigido por Mariano Soso viene de empatar 1-1 ante Tigre en Victoria, en un encuentro donde se sintió perjudicado por un penal no cobrado. Antes había vencido a Boca 2-1 con un doblete de Abiel Osorio, una de las grandes figuras del certamen. Con 16 puntos, el Halcón está a solo uno de los líderes y sabe que una victoria ante su gente puede dejarlo en lo más alto.

Por el lado de Argentinos Juniors, el presente también es positivo. El Bicho acumula tres partidos sin perder (dos victorias y un empate) y busca seguir creciendo de la mano de Nicolás Diez, quien mantiene al equipo expectante en todos los frentes. Con 15 unidades, el conjunto de La Paternal intentará sumar fuera de casa para superar a su rival en la tabla y llegar con confianza al duelo de Copa Argentina ante Belgrano, aún pendiente de confirmación oficial.

Antes del inicio del partido se realizará un minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Russo, histórico entrenador argentino que falleció este miércoles a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Probable formación de Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Lucas González, Aarón Molinas; Juan Miritello y Abiel Osorio. DT: Mariano Soso.

Posible once de Argentinos Juniors: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Nicolás Oroz, Federico Fattori, Alan Lescano; Hernán López Muñoz, Tomás Molina, y Lautaro Giaccone o Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.