En vivo: Defensa y Justicia recibe a Argentinos en Varela en un duelo directo por los puestos de arriba

Desde las 16.15, el Halcón buscará volver a ganar en casa y acercarse a la cima del Torneo Clausura, mientras que el Bicho quiere extender su invicto y superarlo en la tabla.
El Estadio Norberto Tomaghello será escenario este viernes de un atractivo duelo entre Defensa y Justicia y Argentinos Juniors se miden desde las 16:15 por la 12ª fecha del Torneo Clausura. Dos equipos con estilos parecidos, que apuestan al juego ofensivo y llegan con realidades similares, prometen un choque de alto vuelo en Florencio Varela.
