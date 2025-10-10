La Virgen de Huachana y la Cruz de Matará visitaron la comunidad de Los Pirpintos

Niños, docentes y familias se congregaron para ofrecer cantos, oraciones y danzas en honor a la Virgen María, en un clima de celebración popular que combinó tradición y espiritualidad.

Una profunda emoción se vivió en el norte santiagueño con la llegada de la Virgen de Huachana y la Cruz de Matará a la comunidad de Los Pirpintos, en el marco de su peregrinación por la diócesis de Añatuya.

Después de recorrer Sachayoj y Pampa de los Guanacos, la sagrada imagen mariana y la cruz continuaron su andar hacia esta localidad, donde fueron recibidas con júbilo, fe y devoción por vecinos y fieles de toda la zona.

Durante su paso, las imágenes sagradas visitaron distintas instituciones del pueblo, entre ellas la Comisión Municipal, el hospital local, el jardín de infantes, el colegio secundario y la Escuela N°500, donde la comunidad educativa preparó una emotiva bienvenida.

La peregrinación de la Virgen de Huachana y la Cruz de Matará, símbolos profundamente arraigados en la fe santiagueña, continuará su recorrido por otras localidades del norte provincial hasta llegar finalmente a su templete, donde culminará esta manifestación de fe que cada año renueva la esperanza de los creyentes.