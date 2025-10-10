En vivo: el velatorio de Russo, el último adiós de los más íntimos del DT

Este viernes se realiza la ceremonia privada en la Bombonera para despedir al histórico DT de Boca. Tras la ceremonia privada, el cortejo fúnebre partirá hacia un cementerio en Pilar.

Hoy 10:15

El velatorio de Miguel Ángel Russo continúa este viernes en el hall central de la Bombonera, en una ceremonia exclusiva para familiares y amigos del entrenador. La emotiva despedida se suma al velorio multitudinario del jueves, en el que participaron hinchas, jugadores y dirigentes del fútbol argentino, todos reunidos para homenajear al histórico DT.

Tras la ceremonia privada, el cortejo fúnebre partirá hacia un cementerio en Pilar, donde se realizará el último adiós a Russo, reconocido por su paso por Boca, Rosario Central, San Lorenzo y otros clubes históricos del país.