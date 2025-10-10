Con pocos comercios abiertos, el centro lució casi desierto durante la mañana de este viernes

El feriado nacional se hizo sentir en la Madre de Ciudades en una jornada marcada por las altas temperaturas.

Hoy 14:30

El centro de la ciudad Capital de Santiago del Estero lució desierto durante la mañana de este viernes 10 de octubre, feriado nacional en una fecha especial que fue adelantada para fomentar el turismo, en el marco del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que se conmemora cada 12 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Feriado

Un recorrido por los principales puntos y peatonales del microcentro capitalino permitió conocer que muy pocos locales abrieron sus puertas. La circulación de personas también fue mucho menor a la de un día normal, pues hay que recordar que la frecuencia en el recorrido de las líneas de colectivos se vio también reducida.

Plaza Libertad

El mercado armonía, por ejemplo, y otros comercios de renombre decidieron adherirse al feriado y no trabajarán durante toda la jornada.

Mercado

Aquí, algunas postales que evidencian el escaso movimiento...

Peatonal

Feriado

Plaza Mayor

Plaza San Martín

Belgrano

Plaza

Plaza