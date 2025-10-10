Después del velorio de Russo, cuándo vuelve a jugar Boca

Tras la postergación del partido ante Barracas Central, el Xeneize retomará entrenamientos este sábado bajo la dirección de Claudio Úbeda y apunta a la 13ª fecha del Torneo Clausura, en un duelo que se espera muy emotivo.

Hoy 12:14

El velorio de Miguel Ángel Russo en la Bombonera culmina este viernes, y Boca retomará los entrenamientos este sábado para comenzar a recuperar la normalidad. El duelo de este fin de semana ante Barracas Central fue postergado por AFA tras la triste noticia, y el plantel se prepara ahora para enfrentar a Belgrano de Córdoba el sábado 18 de octubre, desde las 18, en el estadio Bombonera.

El primer partido del equipo tras la partida del histórico DT estará dirigido por Claudio Úbeda, quien continuará al frente del plantel hasta fin de año. La semana servirá para preparar un once inicial competitivo, con el objetivo de mantener la senda de la clasificación a la Copa Libertadores 2026 y avanzar en el Torneo Clausura.

Por su parte, Leandro Paredes, actualmente con la Selección Argentina en Estados Unidos, participará de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico y regresará a Argentina a mitad de la semana próxima. Si no hay inconvenientes físicos, será titular frente a Belgrano.

Mientras tanto, la reprogramación del partido postergado ante Barracas Central aún no tiene fecha confirmada, aunque se espera que se juegue entre semana en los próximos días.