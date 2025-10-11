Scaloni: "Lo importante no es cómo está el equipo hoy sino en el Mundial"

El entrenador dijo que la prueba ante la Vinotinto "sirve un montón", valoró que "las situaciones las tuvimos" y anticipó que el martes frente a Puerto Rico "seguramente jugarán todos los chicos nuevos".

Luego del triunfo por 1-0 ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, analizó el rendimiento del equipo y explicó las decisiones que tomó en el amistoso, al mismo tiempo que adelantó su planificación para el próximo compromiso ante Puerto Rico, el martes.

“El primer tiempo fue bastante bueno, con situaciones de gol, podríamos haber hecho alguno más. En el segundo tiempo los primeros 20 o 25 minutos no fueron buenos, después cambiamos el sistema y estuvimos más firmes sin la pelota. Terminamos jugando 5-3-2, con tres centrales. Me daba curiosidad y es una buena opción para probarla en los próximos partidos. Hay que partir de la solidez defensiva, porque en ataque tenemos jugadores que pueden hacer daño”, explicó el técnico.

Scaloni también reconoció ciertos aspectos a mejorar. “El rival juega, no estuvimos finos en los últimos metros, si lo estábamos se podía definir antes. El arquero hizo un buen trabajo, pero las situaciones las tuvimos. Tenemos que mejorar cuando no tenemos la pelota”, señaló.

El entrenador valoró el amistoso como una prueba útil para su cuerpo técnico. “La prueba nos sirve un montón porque todos los rivales son difíciles. Venezuela hizo un buen partido y al final se ganó, que no es lo importante sino ver cómo estaba el equipo. Muchos jugadores con pocos minutos en sus clubes sumaron rodaje, y eso es positivo”, destacó.

En relación con el próximo encuentro, Scaloni anticipó que habrá rotación. “El martes seguramente jugarán todos los chicos nuevos, no tuvieron la oportunidad hoy y espero que la aprovechen. Quiero ver cómo se acoplan al funcionamiento del equipo. Hoy jugó Marcos Senesi, hizo un buen partido, y del resto espero lo mismo. Son chicos que no han entrenado mucho con nosotros, pero ya entienden los conceptos que buscamos”, comentó.

Respecto a la ausencia de Lionel Messi, el DT fue claro: “Decidí yo que Leo no juegue. Queríamos probar a Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos. También teníamos al Flaco López en el banco, era una opción válida y seguramente tendrá minutos el martes. Fue una decisión mía”, afirmó.

Por último, Scaloni habló sobre el presente del equipo y el proceso hacia el próximo Mundial. “Lo importante no es cómo estamos hoy sino cómo llegamos al Mundial. Por experiencia, se puede llegar con dudas y después rendir muy bien. Lo clave es el estado físico en el tramo final, eso nos preocupa a todos los entrenadores. Después evaluaremos el funcionamiento”, cerró el entrenador campeón del mundo.