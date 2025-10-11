Un colaborador de Russo rompió el silencio y habló del futuro en Boca: “Seguiremos el legado de Miguel”

Juvenal Rodríguez, uno de los asistentes del entrenador fallecido el miércoles pasado, contó cuáles serán los pasos a seguir en el club xeneize.

Hoy 13:44

Tras el profundo dolor por la muerte de Miguel Ángel Russo, uno de los integrantes de su cuerpo técnico, Juvenal Rodríguez, rompió el silencio y contó cómo continuará el proyecto futbolístico de Boca Juniors sin el histórico entrenador que había asumido en junio pasado, antes del Mundial de Clubes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Por ahora, Claudio (Úbeda) va a ser el técnico del equipo y yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Ya después decidirá el club cuál es el camino”, adelantó Rodríguez en diálogo con radio Caracol de Colombia.

Te recomendamos: Los restos de Miguel Ángel Russo fueron cremados en el Cementerio de Pilar

El asistente explicó que el cuerpo técnico continuará el legado de Russo hasta diciembre, durante las fechas restantes y en las finales de la Copa de la Liga Profesional. “Estaremos continuando con el legado de Miguel hasta diciembre, estas fechas que quedan y en las finales de la Copa de la Liga”, remarcó.

Rodríguez también reveló cómo era la dinámica de trabajo junto a Russo y Úbeda en los últimos días, mientras el DT luchaba contra su enfermedad: “Nosotros con Claudio todos los días íbamos a contarle lo que hacíamos en el entrenamiento para que él supiera, porque él era el técnico de Boca. Lo hacíamos partícipe del día a día, porque así lo sentíamos”.

Te recomendamos: La emotiva tarde de Nacho Russo: llanto antes del partido, gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

Con emoción, recordó las últimas palabras del entrenador antes de su partida: “Él nunca demostró dolor. Hace unos días le pregunté qué quería: si seguíamos, si nos íbamos, si renunciábamos. Y me contestó como siempre: ‘Tranquilo, yo hablo con el Chelo (Delgado)’”.

Finalmente, Rodríguez compartió una anécdota que refleja el deseo de Russo de volver a dirigir al club de sus amores: “Él tenía claro que quería volver a Boca. Hace ocho meses íbamos por la ruta a Rosario, después de un partido de San Lorenzo con Racing, y me dijo: ‘Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes’”.

Te recomendamos: El emotivo minuto de silencio en Miami por Miguel Ángel Russo antes del partido entre Argentina y Venezuela

Ese partido fue el 20 de marzo de este año, cuando Boca aún era conducido por Fernando Gago, despedido semanas después tras perder el Superclásico. “Él quería terminar siendo el técnico de Boca. Sabía que venía su último período de vida y los últimos meses fueron muy duros”, concluyó Rodríguez, visiblemente emocionado.