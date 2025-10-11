Murió Diane Keaton, legendaria actriz ganadora del Oscar

La artista, que saltó a la fama como Katy Adams en la célebre película “El padrino”, falleció en su casa de California a los 79 años

Hoy 16:48

La actriz Diane Keaton, una de las figuras más queridas y singulares del cine estadounidense, falleció a los 79 años en California, según confirmó su familia a PEOPLE. Por el momento no se han dado más detalles sobre las causas del deceso, y sus seres queridos han pedido respeto y privacidad en este momento de duelo.

Keaton se convirtió en un ícono del cine gracias a una carrera que abarcó más de cinco décadas.

Su salto a la fama llegó en la década de 1970 con su interpretación de Kay Adams, la novia —y más tarde esposa— de Michael Corleone en El Padrino (1972), dirigida por Francis Ford Coppola.

Su naturalidad y profundidad emocional la llevaron a ser reconocida como una actriz distinta en una era dominada por los grandes nombres masculinos de Hollywood.

En 1977 alcanzó el máximo reconocimiento con Annie Hall, de Woody Allen, por la que ganó el Óscar a Mejor Actriz.

De Los Ángeles a Broadway

Keaton, cuyo nombre real fue Diane Hall, nació el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Era la mayor de cuatro hermanos.

Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, pero —como ella misma recordaba— tenía aspiraciones artísticas. “Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó la actriz en una entrevista para PEOPLE en 2004.

Tras participar en obras escolares, Keaton estudió drama brevemente antes de mudarse a Nueva York para probar suerte en el teatro. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, porque ya existía una “Diane Hall” registrada en el sindicato de actores.

Su gran oportunidad llegó en 1968, cuando fue elegida como suplente en la producción de Broadway Hair, y llamó la atención por negarse a participar en la escena grupal de desnudo.

Un año después, su destino cambió al ser elegida por Woody Allen como coprotagonista de la comedia Play It Again, Sam (1969), obra con la que comenzó una larga relación personal y artística.