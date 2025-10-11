Después de 14 años juntos, Luli Fernández anunció su separación de Cristian Cúneo Libarona

La modelo comunicó en sus redes sociales el final de su vínculo con el abogado, con quien compartió más de una década de relación y tiene un hijo, Indalecio.

Después de casi 14 años juntos, Luli Fernández sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación de Cristian Cúneo Libarona, el padre de su hijo, Indalecio.

En un posteo en Instagram, la modelo compartió un extenso descargo donde repasó su historia de amor y explicó los motivos del final con total honestidad: “Hace casi 14 años conocí a Cristian y desde el primer momento todos mis instintos me dijeron: ‘es él’. Supe que era la persona con la que quería formar una familia: un hombre bueno, leal, simple y amoroso”, comenzó diciendo la modelo en un posteo que subió a sus redes.

“Los años pasaron, lo compartimos todo, y de ese amor inmenso llegó Indalecio a nuestras vidas. Convertirnos en sus padres fue, sin dudas, lo más increíble que nos pasó”, agregó.

Sin embargo, Luli también habló de la transformación del vínculo: “En algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”.

Finalmente, Luli confirmó la separación con un mensaje de madurez y afecto: “Hace algún tiempo decidimos terminar nuestra relación de pareja”, reveló. Y cerró, a corazón abierto: “Somos muy afortunados: pudimos hacerlo desde un lugar de respeto, amabilidad y un cariño inmenso que nos mantendrá unidos siempre, solo que esta vez de una forma diferente”.