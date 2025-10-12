Cómo será la entrega de los rehenes israelíes que liberará el grupo terrorista Hamas

Israel espera recibir a los rehenes liberados de manera ordenada y respetuosa, garantizando tanto su bienestar físico como emocional.

El ejército israelí ha completado los preparativos para recibir a los rehenes que se espera sean liberados en las próximas horas por los terroristas de Hamas. Según el corresponsal militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Doron Kadosh, el plan operativo incluye protocolos diferenciados para la atención tanto de los rehenes vivos como de los fallecidos.

El proceso de recepción de los rehenes vivos comenzará con la entrega de los prisioneros por parte de Hamas a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en un punto coordinado dentro de la Franja de Gaza. Una unidad especial de las FDI se encargará de recibirlos en ese lugar, que podría diferir de los utilizados en intercambios anteriores.

Si alguno de los rehenes presenta un estado de salud crítico, un helicóptero militar estará disponible para evacuarlo directamente al Centro Médico Soroka, en Be’er Sheva. Aquellos cuya condición lo permita serán trasladados por carretera al complejo de recepción de Re’im, donde los familiares directos los esperarán. Posteriormente, serán transportados en helicóptero a hospitales designados como Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) o Beilinson (Petah Tikva).

El protocolo para los rehenes fallecidos incluye medidas rigurosas para evitar situaciones como las vividas en liberaciones previas. En este caso, no se realizará una identificación preliminar en el terreno; equipos de ingeniería militar inspeccionarán los ataúdes al llegar para asegurarse de que no contengan explosivos. Los caídos recibirán una ceremonia militar sobria: los ataúdes serán cubiertos con banderas israelíes, un rabino militar recitará salmos, y los soldados rendirán honores antes de que la policía escolte los restos al Instituto Forense Abu Kabir, en Tel Aviv.

En cuanto a la identificación de los cuerpos, este proceso podría tardar entre 10 y 48 horas. Una vez confirmada la identidad, los restos serán entregados para su entierro, ya sea civil o militar, según corresponda.

El apoyo a las familias de los rehenes es otro componente clave del operativo. Se han dispuesto equipos de asistencia psicológica y logística para acompañar a los allegados durante el proceso de recepción, hospitalización o duelo. Los consejeros profesionales también han intervenido en la elaboración de pautas para los reencuentros emocionales, priorizando el bienestar de los menores y la contención de los familiares.

Además, la coordinación con el CICR ha sido fundamental en todo el proceso, desde la entrega inicial en Gaza hasta el traslado a territorio israelí. Un acuerdo vigente prohíbe las ceremonias públicas de liberación, con el objetivo de evitar situaciones humillantes o de exposición mediática para los rehenes y sus familias.

Con estos preparativos, Israel espera recibir a los rehenes liberados de manera ordenada y respetuosa, garantizando tanto su bienestar físico como emocional, mientras se enfrentan a los efectos de un conflicto prolongado y doloroso.