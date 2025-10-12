Ingresar
Blanqui en adopción responsable: la cachorra cruza dogo que busca un hogar lleno de amor

Ya vacunada, desparacitada y con castración gratuita a los 6 meses, está lista para ser parte de tu vida.

Hoy 08:37

Blanqui es una cachorra cruza dogo que está buscando un hogar donde sea parte de la familia. Esta pequeña ya cuenta con todas sus vacunas al día, está desparacitada y tendrá castración gratuita a los 6 meses.

Sin embargo, tiene una piel delicada, por lo que no puede estar expuesta directamente al sol durante largos períodos. Es por eso que buscamos una casa cerrada donde pueda estar dentro, resguardada tanto del calor como del frío. Blanqui no puede ser utilizada para cuidar el hogar ni estar atada; ella necesita ser un miembro de la familia, con todo el amor y cuidado que se merece.

Para su adopción, realizamos una entrevista para conocer a los posibles adoptantes y, además, realizaremos un seguimiento para asegurarnos de que Blanqui reciba todo el cariño y atención que necesita. 

Los interesados pueden comunicarse con Sofía Bogado por medio de Facebook.

