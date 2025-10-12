¡Con el Chavo! La cargada de la Selección Argentina Sub 20 a México

Los juveniles pusieron música del legendario programa de Chespirito como chicana para los mexicanos, luego de la clasificación a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile.

Hoy 10:01

La Selección Argentina Sub 20 se clasificó a las semifinales del Mundial de Chile luego de vencer a México por 2-0, en un encuentro caliente disputado en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Sin embargo, lo que más llamó la atención llegó después del pitazo final: los juveniles argentinos pusieron la música del “Chavo del 8” en los parlantes del estadio para cargar a sus rivales mexicanos.

El gesto se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los hinchas celebraron el humor y la picardía del plantel dirigido por Diego Placente, que no sólo mostró carácter dentro de la cancha, sino también un espíritu provocador tras el triunfo. Durante el partido, incluso se vivió un momento de tensión cuando Placente mandó a callar a un asistente del cuerpo técnico mexicano, reflejando lo intenso que fue el duelo.

Con esta victoria, la Albiceleste sigue firme en su camino hacia el título y enfrentará a Colombia en semifinales, el miércoles 15 de octubre a las 20, nuevamente en el estadio Nacional de Santiago de Chile. La otra llave se definirá este domingo, con los cruces Estados Unidos vs. Marruecos y Noruega vs. Francia, de donde saldrá el otro finalista.

El conjunto argentino continúa mostrando solidez, identidad y confianza en cada presentación, y ya se ilusiona con alcanzar una nueva final mundialista en la categoría juvenil.