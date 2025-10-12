Israel iniciará la liberación de rehenes de Gaza este domingo por la noche

El operativo comenzará a las 00 horas de Israel (18 de Argentina), según confirmó la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian.

El acuerdo de alto el fuego alcanzado con Hamas permitirá la liberación de los rehenes secuestrados en Gaza. El operativo comenzará a las 00 horas de Israel (18 de Argentina), según confirmó la portavoz del Gobierno, Shosh Bedrosian.

El traslado de los rehenes se realizará en vehículos, y los rehenes serán entregados a las fuerzas del Ejército de Israel en Gaza, donde se reencontrarán con sus familias. La portavoz agregó que, si algún rehén presenta emergencia médica, será trasladado de inmediato a un centro de salud.

Aunque la operación estaba prevista para el lunes, se mencionó la posibilidad de que se adelante, mientras se confirma la repatriación de los 28 cuerpos de los rehenes asesinados.

Las autoridades israelíes han preparado estrictos controles de seguridad para el traslado de los restos de los fallecidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja realizará una identificación preliminar en la frontera antes de que los restos sean llevados al Centro Nacional de Medicina Forense en Tel Aviv para su análisis final.

El director del Ministerio de Servicios Religiosos de Israel, Yehuda Avidan, expresó su preocupación por el riesgo de que los cuerpos no sean entregados completos, lo que dejaría a las familias sin el cierre que tanto esperan.

El presidente Donald Trump y el líder egipcio Abdel Fattah al Sisi encabezarán el lunes la cumbre que busca sellar la paz en Gaza. A la ceremonia asistirán más de veinte líderes mundiales, aunque aún no se ha confirmado la presencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por su parte, la cúpula de Hamas ha confirmado que no participará en la cumbre, ya que las negociaciones de paz se han realizado principalmente a través de mediadores como Qatar y Egipto.

Un contingente de 200 soldados estadounidenses, bajo la coordinación del almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central (CENTCOM), ha llegado a Israel para integrar un centro de control conjunto con fuerzas de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es garantizar la implementación del acuerdo y evitar futuros conflictos.

En Tel Aviv, miles de personas se han concentrado en la Plaza de los Rehenes, en apoyo a la liberación de los cautivos, y han sido respaldadas por el enviado especial de Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, junto a los asesores Jared Kushner e Ivanka Trump, quienes participaron en un acto simbólico de apoyo a las familias de los secuestrados.