Javier Milei viaja este lunes a Estados Unidos para mantener una reunión bilateral con Donald Trump

El Presidente espera detalles del acuerdo económico durante la bilateral que se celebrará el martes en la Casa Blanca.
El presidente Javier Milei viajará este lunes a Estados Unidos para mantener el martes su primera reunión bilateral con su par norteamericano, Donald Trump, en el Salón Oval de la Casa Blanca. El encuentro, considerado clave por la Casa Rosada, apunta a consolidar la relación política y económica entre ambos gobiernos y avanzar en los detalles del auxilio financiero anunciado por Washington.
Según confirmaron fuentes oficiales, la delegación presidencial partirá al mediodía en un vuelo especial rumbo a Washington, donde será recibida por el canciller Gerardo Werthein y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quienes ya se encuentran en la capital norteamericana preparando la agenda.
El mandatario estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausilli.
La reunión bilateral con Trump está programada para el mediodía del martes en la Casa Blanca. Allí, Milei y el líder republicano mantendrán un encuentro a solas, seguido de una reunión ampliada entre los equipos económicos de ambos países. Posteriormente, la delegación argentina participará de un almuerzo de trabajo con funcionarios estadounidenses, de acuerdo con la agenda difundida por presidencial.
Lunes 13 de octubre
- 15 hs - El Presidente Milei partirá en un vuelo especial rumbo a la ciudad de Washington, donde arribará a las 23 horas.
Martes 14 de octubre
- 01:50 hs - Arribo del Presidente a la Blair House.
- 12 hs - El Presidente Milei arribará a la Casa Blanca, donde saludará a su par norteamericano, Donald Trump, y firmará el libro de honor. Luego mantendrá una reunión con Trump.
- 12:45 hs - Almuerzo de trabajo en honor al Presidente Milei, del que participarán las comitivas argentina y estadounidense.
- 13:45 hs - Despedida al Presidente Milei, a cargo del Presidente Trump.
- 17 hs - Participación en la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk (a confirmar).
- horario a confirmar - Firma del Libro de Visitas de la Blair House y fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes.
- 22 hs - Partida del vuelo especial que llevará al Presidente de regreso a la Argentina.
Miércoles 15 de octubre
- 8 hs - Arribo del Presidente a la ciudad de Buenos Aires.
El eje central del viaje será la coordinación del paquete de asistencia económica que impulsa la administración republicana a través del Departamento del Tesoro. El programa fue adelantado la semana pasada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que Estados Unidos “hará lo necesario para colaborar con el gobierno libertario”.