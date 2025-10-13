Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025
EDESE informó cortes programados para este martes y miércoles

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 07:58

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

Martes 14 de octubre: de 07:30 a 10:30 hs afectando a las localidades de Vilmer y El Polear (dpto. Banda); de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Maco (dpto. Capital); de 09:30 a 12:30 hs afectando a parte de los barrios Bosco 1 y Juan Felipe Ibarra de la ciudad Capital (comprendido entre Guemes, Gaucho N. Banegas, Rivadavia y Diaguitas) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Juanillo y Los Toloza. (dpto. Atamisqui).

Miércoles 15 de octubre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Yanda (dpto. Capital) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Tinajerayoj, Santa María y Santa Justina (dpto. Moreno).

