Espectaculos

MasterChef Celebrity tuvo un exitoso arranque en la pantalla de Canal 7

El popular reality culinario volvió a la televisión con gran repercusión, bajo la conducción de Wanda Nara. El jurado estuvo conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes una vez más evaluaron cada plato y definieron los primeros avances en la competencia.

13/10/2025

Por segunda vez, Wanda Nara fue la encargada de conducir el certamen. Su desempeño en la edición anterior había generado gran impacto, y en esta nueva temporada regresó para acompañar a los 24 participantes en sus desafíos culinarios.

El jurado se mantuvo sin cambios, con los reconocidos chefs Betular, De Santis y Martitegui, quienes volvieron a poner a prueba el talento y la creatividad de los concursantes, decidiendo quién continuaba y quién debía colgar el delantal.

Dónde se vio MasterChef Celebrity

En Santiago del Estero, el programa se pudo ver por la pantalla de Canal 7 y también por Telefe. Por primera vez, la emisión contó con transmisión simultánea por HBO Max, ampliando su alcance a nuevas plataformas.

Esta edición no solo llegó a la televisión tradicional, sino también al universo digital. En Streams Telefe, Grego Rossello y Nati Jota realizaron reacciones en vivo a través de YouTube y Twitch, comentando los momentos más destacados de la gala inicial.

Además, se lanzó la MasterChef Liga de Streamers (MLS), una experiencia inédita en la que creadores de contenido siguieron el programa desde sus propios canales. Entre los participantes estuvieron Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes

    Agustín "Cachete" Sierra - Actor

    Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli - Humorista

    Andy Chango - Músico y actor

    Claudio "Turco" Husaín - Ex futbolista

    Diego "Peque" Schwartzman - Ex tenista

    Esteban Mirol - Conductor y periodista

    Ian Lucas - Youtuber e influencer

    Luis Ventura - Conductor y periodista

    Maximiliano López - Ex futbolista y ex pareja de Wanda Nara

    Pablo Lescano - Músico y líder de Damas Gratis

    Emilia Attias - Actriz y modelo

    Eugenia Tobal - Actriz

    Evangelina Anderson - Modelo y ex pareja del futbolista Martín Demichelis

    La Joaqui - Cantante y pareja de Luck Ra

    Marixa Balli - Mediática

    Romina "Momi" Giardina - Actriz, humorista y bailarina

    Sofía Martínez - Periodista

    Valentina Cervantes - Modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández

    Susana Roccasalvo - Conductora

    Jorge "Roña" Castro - Ex boxeador

    Miguel Ángel Rodriguez - Actor

    Leandro "Chino" Leunis - Conductor

    Julia Calvo - Actriz de Casi Ángeles

    Sofía "La Reini" Gonet - Influencer

TEMAS 60 años de Canal 7 Masterchef Celebrity Wanda Nara Telefe

