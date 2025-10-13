MasterChef Celebrity tuvo un exitoso arranque en la pantalla de Canal 7

El popular reality culinario volvió a la televisión con gran repercusión, bajo la conducción de Wanda Nara. El jurado estuvo conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes una vez más evaluaron cada plato y definieron los primeros avances en la competencia.

13/10/2025

Por segunda vez, Wanda Nara fue la encargada de conducir el certamen. Su desempeño en la edición anterior había generado gran impacto, y en esta nueva temporada regresó para acompañar a los 24 participantes en sus desafíos culinarios.

El jurado se mantuvo sin cambios, con los reconocidos chefs Betular, De Santis y Martitegui, quienes volvieron a poner a prueba el talento y la creatividad de los concursantes, decidiendo quién continuaba y quién debía colgar el delantal.

Dónde se vio MasterChef Celebrity



En Santiago del Estero, el programa se pudo ver por la pantalla de Canal 7 y también por Telefe. Por primera vez, la emisión contó con transmisión simultánea por HBO Max, ampliando su alcance a nuevas plataformas.

Esta edición no solo llegó a la televisión tradicional, sino también al universo digital. En Streams Telefe, Grego Rossello y Nati Jota realizaron reacciones en vivo a través de YouTube y Twitch, comentando los momentos más destacados de la gala inicial.

Además, se lanzó la MasterChef Liga de Streamers (MLS), una experiencia inédita en la que creadores de contenido siguieron el programa desde sus propios canales. Entre los participantes estuvieron Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes

Agustín "Cachete" Sierra - Actor

Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli - Humorista

Andy Chango - Músico y actor

Claudio "Turco" Husaín - Ex futbolista

Diego "Peque" Schwartzman - Ex tenista

Esteban Mirol - Conductor y periodista

Ian Lucas - Youtuber e influencer

Luis Ventura - Conductor y periodista

Maximiliano López - Ex futbolista y ex pareja de Wanda Nara

Pablo Lescano - Músico y líder de Damas Gratis

Emilia Attias - Actriz y modelo

Eugenia Tobal - Actriz

Evangelina Anderson - Modelo y ex pareja del futbolista Martín Demichelis

La Joaqui - Cantante y pareja de Luck Ra

Marixa Balli - Mediática

Romina "Momi" Giardina - Actriz, humorista y bailarina

Sofía Martínez - Periodista

Valentina Cervantes - Modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández

Susana Roccasalvo - Conductora

Jorge "Roña" Castro - Ex boxeador

Miguel Ángel Rodriguez - Actor

Leandro "Chino" Leunis - Conductor

Julia Calvo - Actriz de Casi Ángeles

Sofía "La Reini" Gonet - Influencer