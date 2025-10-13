MasterChef Celebrity tuvo un exitoso arranque en la pantalla de Canal 7

El popular reality culinario volvió a la televisión con gran repercusión, bajo la conducción de Wanda Nara. El jurado estuvo conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, quienes una vez más evaluaron cada plato y definieron los primeros avances en la competencia.
Por segunda vez, Wanda Nara fue la encargada de conducir el certamen. Su desempeño en la edición anterior había generado gran impacto, y en esta nueva temporada regresó para acompañar a los 24 participantes en sus desafíos culinarios.
El jurado se mantuvo sin cambios, con los reconocidos chefs Betular, De Santis y Martitegui, quienes volvieron a poner a prueba el talento y la creatividad de los concursantes, decidiendo quién continuaba y quién debía colgar el delantal.
Dónde se vio MasterChef Celebrity
En Santiago del Estero, el programa se pudo ver por la pantalla de Canal 7 y también por Telefe. Por primera vez, la emisión contó con transmisión simultánea por HBO Max, ampliando su alcance a nuevas plataformas.
Esta edición no solo llegó a la televisión tradicional, sino también al universo digital. En Streams Telefe, Grego Rossello y Nati Jota realizaron reacciones en vivo a través de YouTube y Twitch, comentando los momentos más destacados de la gala inicial.
Además, se lanzó la MasterChef Liga de Streamers (MLS), una experiencia inédita en la que creadores de contenido siguieron el programa desde sus propios canales. Entre los participantes estuvieron Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.
MasterChef Celebrity: uno por uno, quiénes son los 24 participantes
Agustín "Cachete" Sierra - Actor
Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli - Humorista
Andy Chango - Músico y actor
Claudio "Turco" Husaín - Ex futbolista
Diego "Peque" Schwartzman - Ex tenista
Esteban Mirol - Conductor y periodista
Ian Lucas - Youtuber e influencer
Luis Ventura - Conductor y periodista
Maximiliano López - Ex futbolista y ex pareja de Wanda Nara
Pablo Lescano - Músico y líder de Damas Gratis
Emilia Attias - Actriz y modelo
Eugenia Tobal - Actriz
Evangelina Anderson - Modelo y ex pareja del futbolista Martín Demichelis
La Joaqui - Cantante y pareja de Luck Ra
Marixa Balli - Mediática
Romina "Momi" Giardina - Actriz, humorista y bailarina
Sofía Martínez - Periodista
Valentina Cervantes - Modelo y pareja del futbolista Enzo Fernández
Susana Roccasalvo - Conductora
Jorge "Roña" Castro - Ex boxeador
Miguel Ángel Rodriguez - Actor
Leandro "Chino" Leunis - Conductor
Julia Calvo - Actriz de Casi Ángeles
Sofía "La Reini" Gonet - Influencer