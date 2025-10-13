Se realizó un taller sobre el fortalecimiento de la autoestima para los alumnos de la Escuela N°746 “Mercedes Ruiz de Arzuaga”

La actividad fue llevada a cabo por el personal del CIC San Carlos, junto con practicantes de la carrera de Licenciatura en Educación para la Salud.

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, desarrolló un taller sobre autoestima en la Escuela N°746 “Mercedes Ruiz de Arzuaga”, destinado a estudiantes de 6° y 7° grado.

La actividad fue llevada a cabo por el personal del CIC San Carlos, junto con practicantes de la carrera de Licenciatura en Educación para la Salud, quienes trabajaron con los alumnos dinámicas participativas y reflexivas orientadas a fortalecer la autoestima, la valoración personal y el respeto hacia los demás.

El secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, destacó: “Trabajar la autoestima desde la infancia es clave para formar personas seguras, empáticas y con herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. La salud emocional es parte fundamental del bienestar integral”.

Estas acciones se enmarcan en las políticas de gestión impulsadas por el intendente Ing. Roger Elías Nediani, que promueven la educación emocional, la prevención y el acompañamiento de los niños y adolescentes bandeños.