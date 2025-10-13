Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 OCT 2025 | 31º
X
Locales

Los jardines municipales celebraron la diversidad cultural con un acto especial

El acto se realizó en el Paseo Capital del Agro con la presencia de autoridades locales, docentes, alumnos y familias.

Hoy 14:54
Fernández

Organizado por la Dirección de los Jardines de Infantes Municipales; el Jardín de Infantes Nº 114 "Despertar" de la Escuela 814 y la Dirección de Educación de la Municipalidad de la ciudad de Fernández, se concretó este lunes el acto conmemorativo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Tuvo lugar en el Paseo Capital del Agro y contó con la presencia del Intendente Dr. Víctor Araujo; la diputada provincial Prof. Patricia Buena; la Presidenta del HC Deliberante CPN Yanina Iturre; la Secretaria de Administración y Hacienda CPN María Florencia Arce Sánchez; entre otros funcionarios y Concejales.

Fernández Fernández

De la apertura y el cierre del acto, los alumnos de las diferentes salas de los jardines de infantes fueron participes de los números artísticos acompañados por sus maestras.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el sacerdote de la parroquia local Pbro. Vicente Avellaneda, realizó la invocación religiosa.

TEMAS Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Un joven de 26 años murió tras un violento derrape en el barrio John Kennedy
  2. 2. Accidente fatal en la Av. Circunvalación: un motociclista perdió la vida al chocar contra un colectivo de la línea 112
  3. 3. Policía resultó herida tras perder el control de su motocicleta en avenida Lugones
  4. 4. “Lo conocí en Nueva York”: Rusherking se aleja de la música y apuesta por la gastronomía
  5. 5. Se complica la situación legal de la influencer Valentina Olguín: agravaron los cargos por defraudación a gobernadores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT