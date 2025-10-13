Los jardines municipales celebraron la diversidad cultural con un acto especial

El acto se realizó en el Paseo Capital del Agro con la presencia de autoridades locales, docentes, alumnos y familias.

Organizado por la Dirección de los Jardines de Infantes Municipales; el Jardín de Infantes Nº 114 "Despertar" de la Escuela 814 y la Dirección de Educación de la Municipalidad de la ciudad de Fernández, se concretó este lunes el acto conmemorativo del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Tuvo lugar en el Paseo Capital del Agro y contó con la presencia del Intendente Dr. Víctor Araujo; la diputada provincial Prof. Patricia Buena; la Presidenta del HC Deliberante CPN Yanina Iturre; la Secretaria de Administración y Hacienda CPN María Florencia Arce Sánchez; entre otros funcionarios y Concejales.

De la apertura y el cierre del acto, los alumnos de las diferentes salas de los jardines de infantes fueron participes de los números artísticos acompañados por sus maestras.

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, el sacerdote de la parroquia local Pbro. Vicente Avellaneda, realizó la invocación religiosa.