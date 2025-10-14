Ingresar
El tiempo para este martes 14 de octubre en Santiago del Estero: despejado y con 33ºC de máxima

Se espera una jornada soleada y acompañada por vientos del sector norte, con ráfagas hacia la tarde.

Hoy 06:33

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este martes en Santiago del Estero una mañana con cielo despejado y vientos leves del sector norte.

Hacia la tarde, se anuncia cielo parcialmente nublado, ráfagas de viento rotando al noreste y una temperatura máxima que alcanzaría los 33ºC, de acuerdo a los datos aportados por el organismo.

El pronóstico extendido señala que el miércoles se presentará con cielo parcialmente nublado, vientos moderados de direcciones variables y una máxima que alcanzaría los 36ºC.

Seguí todas las novedades del clima a través de los datos de nuestra estación meteorológica.

