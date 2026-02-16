Conmoción por el fallecimiento de Iván Bellido, docente del Bachillerato Humanista

Con gran tristeza, la Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco BHM informó sobre el fallecimiento del joven docente.

Hoy 12:54

La Comunidad Educativa del Instituto San Pedro Nolasco comunicó con profundo dolor, el fallecimiento de su profesor de Nivel Primario, Iván Bellido, quien partió inesperadamente este domingo. Su partida deja un vacío profundo en el corazón de sus alumnos, colegas y amigos, quienes lamentan su ausencia pero también agradecen los momentos compartidos y el legado de su enseñanza.

"Nuestros corazones están tristes por su inesperada partida a la casa del Señor", expresaron desde la institución, acompañando a su familia y seres queridos con oraciones en este momento tan difícil. La comunidad educativa rezó para que Nuestra Madre de la Merced interceda por ellos, pidiendo que sus almas encuentren paz y fortaleza.

Desde el Instituto, destacaron: "Gracias querido Profe Iván, por los momentos compartidos, por tu dedicación y por tu entusiasmo. Te vamos a extrañar mucho… siempre estarás presente en nuestros corazones."

El sepelio de Iván Bellido se realizará hoy lunes 16 de febrero de 2026, en el Cementerio Parque de la Paz, donde se podrá despedir desde las 10:30 hasta las 17:00.

"Que Jesús, redentor, verdad y vida, te reciba en sus amorosos brazos y te dé el descanso en su eterna gloria."

El recuerdo de Iván Bellido quedará presente en los corazones de todos aquellos que compartieron con él la noble misión de educar. Sus compañeros de trabajo, alumnos y amigos destacaron su compromiso, disposición y el entusiasmo con el que abordaba la formación de los niños del ISPN.