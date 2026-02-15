Santiago del Estero realizará las primeras jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la educación

Se desarrollarán de manera virtual los sábados 21 y 28 de febrero, con inscripción gratuita y validez nacional. El evento contará con el respaldo de 10 universidades y la disertación del Dr. Alexis Yair Zeballos.

Hoy 23:08

Desde Santiago del Estero se desarrollarán las 1ras. Jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la educación, una propuesta de alcance nacional que tendrá lugar los sábados 21 y 28 de febrero, de 9 a 12.30, bajo modalidad virtual y con inscripción totalmente gratuita.

Organizadas por la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Santiago del Estero, las jornadas se enmarcan en las actividades anuales de ambas instituciones con el propósito de generar un espacio de encuentro y reflexión crítica en torno a políticas, investigaciones, dispositivos, saberes y prácticas vinculadas a la Inteligencia Artificial en el campo educativo.

Bajo el lema “Incorpora la IA como una potencia creativa para el aula”, el evento propone dejar de concebir a la inteligencia artificial como una amenaza para convertirla en una aliada pedagógica estratégica. El objetivo central será compartir conocimientos y estrategias que impulsen la transformación digital y la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Herramientas y aplicaciones que se abordarán

Durante las jornadas se trabajará con plataformas y herramientas de uso actual en el ámbito educativo, entre ellas:

ChatGPT, Gemini y DeepSeek, orientadas al razonamiento y la planificación avanzada.

Canva (Magic Design), para la creación de materiales visuales en segundos.

Gamma y Lumen5, destinadas al desarrollo de presentaciones y videos educativos interactivos.

Napkin y MyMap.AI, enfocadas en la visualización de ideas y el pensamiento visual.

La capacitación estará a cargo del reconocido docente y especialista a nivel nacional e internacional, Dr. Alexis Yair Zeballos, y contará con la coordinación general y moderación del Lic. Aníbal Albornoz.

Voces de los organizadores

El Lic. Aníbal Albornoz destacó que “la IA ya se ha constituido como el gran agente de transformación, tanto por sí misma como por su uso combinado con otras tecnologías como la conectividad 5G, las soluciones de analítica avanzada y la internet de las cosas”. En ese sentido, remarcó que “la Educación también debe acelerar su proceso de transformación digital para adecuarse a la demanda de más y mejores contenidos curriculares tecnológicos por parte de los alumnos y del sistema”.

Por su parte, el Dr. Zeballos sostuvo que “la Educación debe encaminarse y entender que el conocimiento es la base de la misma, pero hoy la base son las habilidades. No significa que el conocimiento no sirva, sino que hoy es más fácil de automatizar y entonces hay que repensar el aula”. Además, afirmó que la IA debe enseñar habilidades “siendo una acompañante de los docentes, que deben guiar a sus alumnos en la parte humana”, y consideró que los educadores deben asumir el rol de guías más que de transmisores de conocimientos.

Destinatarios y certificación

El evento está dirigido a docentes y profesionales de todos los niveles y áreas, investigadores, gestores educativos, decisores de políticas públicas, estudiantes y público en general. Será transmitido por el canal de YouTube de la Asociación Civil de Capacitación y Trabajo para la Comunidad de Santiago del Estero.

La capacitación cuenta con el respaldo académico de 10 universidades nacionales, lo que garantiza su validez nacional en el marco de la Ley N° 24.521, debiendo incorporarse en el legajo profesional dentro del apartado de Antecedentes Académicos o Formación de Posgrado/Extensión.

La inscripción es totalmente gratuita y puede realizarse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/4c6hI0p

También se puede solicitar información vía WhatsApp a los números 3856791094 y 381-4094643.