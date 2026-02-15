Kennys Palacios elogió la serie de la China Suárez y estalló la polémica

El estilista y amigo íntimo de Wanda Nara destacó “En el Barro” en redes sociales, pero su comentario generó una ola de críticas inesperadas.

Hoy 21:07

Kennys Palacios quedó envuelta en una fuerte polémica en redes sociales. Esta vez, no fue por defender a su gran amiga Wanda Nara, sino por un tuit que muchos interpretaron como un guiño a la China Suárez.

“En el Barro 2”, escribió junto a emojis de fuego en referencia a la segunda temporada del spin off de El Marginal, donde actúa la ex Casi Ángeles. El estreno de la ficción, que llegó a la pantalla el 13 de febrero, ya venía dando que hablar, pero el comentario de Palacios encendió una polémica inesperada.

Acostumbrado a salir al cruce cada vez que alguien cuestiona a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) —ya sea frente a periodistas o en medio de los conflictos con Mauro Icardi—, el posteo fue leído por muchos usuarios como una contradicción.

Las respuestas no tardaron en multiplicarse: varios seguidores lo acusaron de “jugar con fuego” y de bancar a la actriz en pleno enfrentamiento mediático.

Lejos de esquivar el tema, Kennys respondió sin rodeos: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, qué enferma la gente, besos”, escribió, marcando distancia entre el plano profesional y las disputas personales.

El cruce virtual también alimentó especulaciones sobre su vínculo con Wanda, aunque hasta el momento ninguno de los dos dio señales de un posible cortocircuito. Mientras tanto, el estilista dejó en claro que, al menos en materia de ficción, no está dispuesto a mezclar bandos.