El gobierno de Delcy Rodríguez cerró siete entes públicos vinculados al chavismo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cerró siete entes públicos claves para el chavismo. Cuatro de ellos los había creado Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos tras el ataque ordenado por Donald Trump en Venezuela para capturarlo.

No es la primera vez que la mandataria se distancia de las políticas que Maduro implementaba antes del ataque estadounidense. A menos de un mes de la detención de su presidente, la ex vicepresidenta pidió "no tener miedo" a una agenda energética con Estados Unidos.

Rodríguez dispuso suprimir y liquidar el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), creado en 2013 para solicitar, organizar y evaluar información de interés sobre "la actividad enemiga interna y externa".

La jefa de Estado ordenó cerrar la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, también creados por Maduro, el primero en 2015 y los últimos dos en 2016.