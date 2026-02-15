Tras las críticas, Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las Licencias por enfermedad

Así lo confirmó la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Explicó que los cambios se harán solo para las enfermedades severas.

Hoy 21:22

Tras las críticas, la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, anticipó que el Gobierno modificará el artículo del proyecto de reforma laboral que reduce el salario para las licencias médicas en casos de enfermedades severas.

“Vamos a hacer una modificación enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y vamos a dejar un 100% del salario. Lo estamos trabajando. Pero será solo cuando haya corroboración fehaciente del caso”, afirmó en declaraciones en TN de Noche.

La presidenta del bloque de LLa indicó que el Ejecutivo todavía está debatiendo cómo será la modificación. “Vamos a ver si lo hacemos por Diputados. Lo estamos hablando con Martín Menem. No sé si lo hacemos por reglamentación o lo buscamos con artículo de ley como otra ley, pero le vamos a buscar la forma”, sostuvo.

De todas formas, remarcó: “Tiene que ser bien cerrado, un certificado claro, que no sea parte de una industria que queremos desarmar”. En ese sentido, aseguró que el certificado psiquiátrico es uno de los recursos más presentados: “Es un exceso enorme, pasa en todos lados y hay que terminar con la Argentina trucha”.

Por otro lado, Bullrich cruzó a la oposición, que cuestionó este artículo y aseguró que fue incluido a último momento: “No fue así, lo discutimos con todos los bloques. Estuvo casi 15 días antes. Es un tema muy sensible, pero así como hay una mafia en la litigiosidad, hay también una mafia con los certificados médicos”.