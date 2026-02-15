Ingresar
Una mujer con tratamiento oncológico denunció a su hija por golpearla

El episodio se registró el domingo al mediodía en una vivienda del barrio Parque Aguirre y es investigado como “lesiones calificadas por el vínculo”

Hoy 21:50

Un grave episodio de violencia familiar se registró este domingo al mediodía en el barrio Parque Aguirre, donde una mujer de 57 años denunció a su propia hija tras una acalorada discusión que habría terminado en agresiones físicas.

Según consta en la denuncia radicada en sede policial, el hecho ocurrió cuando la mujer regresó a su domicilio luego de realizar unas compras y encontró a su hija, de 28 años, en aparente estado de ebriedad. Siempre de acuerdo a su relato, al recriminarle esa situación se desató un fuerte intercambio de palabras que fue subiendo de tono.

La denunciante manifestó que en medio del altercado su hija la empujó, provocando que impactara con el pecho contra una pared del inmueble. La mujer señaló además que se encuentra bajo tratamiento por cáncer de mama, lo que incrementó su preocupación por posibles complicaciones a raíz del golpe.

Tras el episodio, intervino personal policial y se dio participación a la Justicia, que dispuso las actuaciones correspondientes. La causa quedó caratulada como “lesiones calificadas por el vínculo” y permanece en plena etapa investigativa.

