El tiempo para este lunes 16 de febrero en Santiago del Estero: rige alerta amarilla por tormentas y se espera una máxima de 33°

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas fuertes durante la madrugada y cielo mayormente nublado hacia la tarde y la noche. La advertencia alcanza a varios departamentos de la provincia.

Hoy 01:24

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 16 de febrero de 2026 en Santiago del Estero se espera una temperatura máxima de 33° y una mínima de 23°, en una jornada marcada por la inestabilidad.

De acuerdo al organismo, se prevén altas probabilidades de tormentas fuertes durante la madrugada, mientras que hacia el resto del día las condiciones tenderán a mejorar levemente, con probabilidad de tormentas aisladas y cielo mayormente nublado durante la tarde y la noche.

En ese contexto, rige una alerta amarilla por tormentas para la provincia. El SMN detalló que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual en algunos sectores.

La alerta abarca a los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica.

Pronóstico extendido

Para el martes 17 de febrero, el pronóstico anticipa un ascenso de la temperatura, con una máxima de 35° y una mínima de 24°, bajo cielo mayormente nublado durante toda la jornada, sin descartar condiciones de inestabilidad.

Recuerda que puedes seguir todas las alternativas climáticas a través de los datos de nuestra estación meteorológica propia haciendo clic aquí.